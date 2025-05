Marotta netto tra arbitri e campionato | arriva la risposta decisa a Conte

Il match tra Napoli e Cagliari, imminente al Maradona, altera le tensioni tra arbitri e campionato. Dopo le polemiche, arriva una risposta decisa a Conte, mentre i partenopei cercano un traguardo storico. In un clima caldo e carico di entusiasmo, gli azzurri sono pronti a scrivere una nuova pagina di successo, contro ogni ostacolo e controversia.

Si disputerà tra pochi minuti la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari. Il club di Antonio Conte è ad un passo dalla storia. In un clima incandescente e senza dubbio ricco di entusiasmo sta per cominciare al Maradona la sfida tra Napoli e Cagliari con gli azzurri ad un passo dalla storia. La formazione di Antonio Conte necessita di tre punti per avere la matematica certezza della storia, ma si guarderà anche alla sfida tra Como e Inter con lo stadio azzurro pronto ad accendersi. Ma intanto si parla anche della lotta al vertice e in questi minuti ha parlato il presidente dell’Inter Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it