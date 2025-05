Marotta | I calciatori sanno che è una gara importante il destino è però nelle mani altrui

Manca poco alla doppia sfida tra Como e Inter, una partita decisiva per lo scudetto. Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, sottolinea l’importanza di credere nelle proprie possibilità, anche se il destino è nelle mani di altri. La tensione cresce, e la sfida potrebbe consegnare il titolo ai nerazzurri, ma tutto dipenderà dai risultati di questa notte cruciale.

Manca pochissimo alla doppia sfida che oggi assegnerà, molto probabilmente lo scudetto di questa stagione, a pochi Minuit dal fischi d’inizio della sfida tra Como e Inter, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn «Noi dobbiamo l’obbligo di crederci. I calciatori sanno che è una gara importante, il destino è però nelle mani altrui. Dobbiamo fare la nostra prestazione». Penalizzati da scelte arbitrali? «Non voglio entrare in questo argomento stasera. Il silenzio sia anche una forma di comunicazione deve essere interpretata da taluni e spiegata da altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marotta: «I calciatori sanno che è una gara importante, il destino è però nelle mani altrui»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Marotta carica l’Inter: «Calciatori ora abituati a queste partite!»

Giuseppe Marotta sottolinea come i calciatori dell'Inter siano ormai abituati a queste sfide decisive.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Andrea Mantovani brilla a Le Mans: podio nella prima gara MotoE 2025

Andrea Mantovani conquista il podio nella prima gara della MotoE 2025 a Le Mans, a bordo della sua MotoE del Klint Forward Racing Team.

Ne parlano su altre fonti

Inter, Marotta: I giocatori sanno gestire certe pressioni; Inter, Marotta a DAZN: Affrontiamo serenamente la Lazio, vedremo se ci aprirà porta scudetto; Santacroce: Non ho visto un Napoli in difficoltà mentale: avete notato le facce dei calciatori?; Trevisani sicuro: Scudetto, tutto rimandato: l’Inter non sbaglierà. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Marotta: «I calciatori sanno che è una gara importante, il destino è però nelle mani altrui»

Secondo ilnapolista.it: «Noi dobbiamo l’obbligo di crederci. I calciatori sanno che è una gara importante, il destino è però nelle mani altrui. Dobbiamo fare la nostra prestazione».

Marotta a Dazn: «Ci aspettiamo una gara difficile! C’è solo uno slogan da ripetere prima di partite cosi. Vincere la Champions sarebbe…»

Da informazione.it: Marotta a Dazn: «Ci aspettiamo una gara difficile! C’è solo uno slogan da ripetere prima di partite cosi. Vincere la Champions sarebbe…» Le parole del presidente Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ...

Marotta carica l’Inter: «Calciatori ora abituati a queste partite!»

Come scrive inter-news.it: Giuseppe Marotta si è espresso nel pre-partita di Inter-Lazio, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a ...