Marotta a Dazn | Abbiamo l’obbligo di crederci il silenzio è anche una forma di comunicazione Il futuro di Inzaghi? Ecco come stanno le cose Poi manda un messaggio al Napoli

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha sottolineato l’importanza di credere nel progetto nerazzurro, anche nel silenzio che può comunicare più di mille parole. In occasione della partita contro il Como, ha annunciato il futuro di Inzaghi e invia un messaggio preciso al Napoli, evidenziando la volontà di prestigio e determinazione dei nerazzurri.

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro il Como. Intervenuto nel corso del prepartita di Como Inter, il presidente dei nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così il match che chiuderà questa stagione di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. QUANTO CI CREDIAMO? – « Noi abbiamo l’obbligo di crederci, i giocatori sono professionisti di spessore e sanno che questa è una partita importante. Il destino non è nelle nostre mani ma noi dobbiamo fare la nostra partita, come l’abbiamo sempre fatta in questo campionato ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Dazn: «Abbiamo l’obbligo di crederci, il silenzio è anche una forma di comunicazione. Il futuro di Inzaghi? Ecco come stanno le cose». Poi manda un messaggio al Napoli

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter, parla Marotta: «Abbiamo l’obbligo di crederci. Il futuro di Inzaghi? Ecco come stanno le cose». Le parole

Prima della sfida tra Como e Inter, Beppe Marotta, presidente e AD dei nerazzurri, ha espresso fiducia nel futuro di Inzaghi, sottolineando l’obbligo di crederci e di mantenere alta la energia.

Runjaic a DAZN: «Abbiamo dato il nostro massimo, ma la Juventus ha fatto questo»

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN il risultato della partita contro la Juventus.

Ehizibue a DAZN: «È stata una gara difficile. Abbiamo preso due gol, ma siamo soddisfatti per un motivo»

Kingsley Ehizibue ha commentato la difficile sfida tra Juve e Udinese su DAZN, sottolineando la soddisfazione nonostante i due gol subiti.

Cosa riportano altre fonti

Marotta cita Conte: «L’Europa è quella ciliegina sulla torta che ci manca»; Inter, parla Marotta: «Abbiamo l’obbligo di crederci. Il futuro di Inzaghi? Ecco come stanno le cose». Le. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Como-Inter, Marotta: «Abbiamo l'obbligo di crederci, Inzaghi è l'artefice del nostro ciclo»

Si legge su msn.com: Due partite in contemporanea e lo Scudetto in gioco. La Serie A scende in campo per l'ultima giornata di campionato e Inter e Napoli stanno per giocare ...

Marotta, abbiamo l'obbligo di crederci

Lo riporta ansa.it: "Abbiamo l'obbligo di crederci, i giocatori sanno che la partita è importante": così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, nel prepartita di Como-Inter. "Il destino non è nelle nostre mani, ma ...

INTER - Marotta: "Ci sentiamo penalizzati dagli arbitri? Il silenzio è una forma di comunicazione, lo abbiamo fatto perchè c'erano tensioni"

Scrive napolimagazine.com: Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match con il Como: “Abbiamo l’obbligo di crederci, i giocatori sono professionisti ...