Mara Venier risponde a Fiorello e lo invita a Domenica In | Perché dopo di me? Vieni in trasmissione

Mara Venier risponde scherzosamente a Fiorello, che aveva ipotizzato un suo possibile approdo a 'Domenica In'. La conduttrice invita lo showman a rispettare l'ordine: "Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara", ribadendo il suo ruolo e sottolineando il legame speciale con il pubblico.

(Adnkronos) – Fiorello ipotizza scherzosamente un futuro approdo a 'Domenica In', e Mara Venier replica a strettissimo giro. A Tv Talk, la regina della domenica risponde allo showman siciliano: "Lui ha detto dopo Mara, ma io invece faccio un invito. Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara". L'intervista completa a Mara Venier sarà trasmessa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

