Mara Venier bacchetta divertita Fiorello | Amore che hai combinato e lo showman risponde | Ma io la domenica uso il girello

La prima settimana di Radio2 Radio Show si è chiusa col botto! Mara Venier, divertita, bacchetta Fiorello, che risponde scherzosamente: “Ma io la domenica uso il girello”. È l’inizio della pennicanza, il nuovo show con Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45, tra risate e momenti di puro amore televisivo.

Si è chiusa col botto la prima settimana di Radio2 Radio Show? La Pennicanza, il nuovo programma di Fiorello con Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mara Venier bacchetta divertita Fiorello: «Amore che hai combinato» e lo showman risponde: «Ma io la domenica uso il girello»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime

Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

La dolce sorpresa di Mara Venier per Nicola Carraro

Mara Venier ha sorpreso Nicola Carraro con un tenero cucciolo di Cavalier King, un simbolo di rinascita e amore dopo le difficoltà vissute a causa della malattia.

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione

Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mara Venier bacchetta divertita Fiorello: «Amore che hai combinato» e lo showman risponde: «Ma io la domenica uso il girello»

Lo riporta msn.com: Si è chiusa col botto la prima settimana di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, il nuovo programma di Fiorello con Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2. Una mezz’ora d ...

Mara Venier risponde a Fiorello e lo invita a Domenica In: "Perché dopo di me? Vieni in trasmissione"

Riporta informazione.it: Fiorello alla guida di Domenica In al posto di Mara Venier. Per ora si tratta solo di una suggestione ma gli indizi che arrivano dai diretti interessati sono molti, forse… Leggi ...

Domenica In, Mara Venier bacchetta Jerry Calà sui passati tradimenti: “Meglio che non parlo”

Segnala msn.com: E’ in onda l’ultima puntata di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier sui teleschermi di Rai 1. Dopo l’intervista fatta ad ...