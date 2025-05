Manutenzione del fosso di guardia transito consentito con senso unico alternato

Lunedì 26 maggio inizieranno i lavori di manutenzione del fosso di guardia di via Santa Margherita a Ferrara, con traffico a senso unico alternato e transito consentito. Il tratto interessato si estende da via delle Statue per circa 550 metri in direzione di via Copparo. Segui gli aggiornamenti iscrivendoti al canale WhatsApp di FerraraToday.

Nella giornata di lunedì 26 maggio, inizieranno i lavori di manutenzione del fosso di guardia di via Santa Margherita, a Ferrara. Il tratto di strada interessato va da via delle Statue, per circa 550 metri, in direzione via Copparo. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday L'intervento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Manutenzione del fosso di guardia, transito consentito con senso unico alternato

Scopri altri approfondimenti

Manutenzione del fosso di guardia, transito consentito con senso unico alternato

Nella giornata di lunedì 26 maggio inizieranno i lavori di manutenzione del fosso di guardia in via Santa Margherita, Ferrara.

Sicurezza idraulica ad Aranova: intervento di manutenzione sul fosso Tre Denari

Il 22 maggio 2025, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha eseguito interventi di manutenzione sul fosso Tre Denari, ad Aranova, Valle Coppa.

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero

Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

Su questo argomento da altre fonti

Manutenzione del fosso di guardia, transito consentito con senso unico alternato; Sistemazione idraulica del territorio di Ferrara: al via la manutenzione del fosso di guardia di via Santa Margherita; Rete idrica in manutenzione, modifiche alla viabilità e divieti di sosta; Manutenzione del fosso di guardia transito consentito con senso unico alternato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sistemazione idraulica del territorio: al via la manutenzione del fosso di guardia di via Santa Margherita

cronacacomune.it scrive: Lunedì 26 maggio 2025 inizieranno i lavori di manutenzione del fosso di guardia di via Santa Margherita, a Ferrara, da via delle Statue per circa 550 m in direzione via Copparo. L'intervento è ...