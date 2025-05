manuel rinuncia al marchesato per sposare jana scatenando scontri familiari e tradimenti

Manuel rinuncia al marchesato per sposare Jana, scatenando tensioni familiari e tradimenti. Durante la puntata de La Promessa del 29 maggio, con fermezza, Manuel dichiara di essere disposto a rinunciare al titolo per l'amore, credendo che il cuore abbia la meglio sui vincoli di sangue e le aspettative di famiglia, segnando un momento di grande conflitto e passione.

