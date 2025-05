Manna | Il Napoli non partiva favorito oggi a +1 e orgogliosi!

Prima di Napoli-Cagliari, ultima giornata di campionato decisiva per lo scudetto, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato con orgoglio l’impegno del Napoli, che partiva sfavorito a 1. In unmatch che vale tutto, Manna ha sottolineato l’orgoglio della squadra azzurra prima di questa sfida cruciale.

Manna è intervenuto prima di Napoli-Cagliari, sfida valevole per l'ultima giornata di campionato che si gioca in contemporanea con Como-Inter e che dunque assegna lo scudetto. Di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo azzurro a DAZN ORGOGLIOSI – Giovanni Manna parla così prima di Napoli-Cagliari: « Cosa significherebbe questo scudetto? Basta girarsi e guarda l'atmosfera che c'è allo stadio per capire cosa si può provare in questa città. Facciamo tutti parte di un ingranaggio che finora è andato bene, non partivamo favoriti ma oggi siamo un punto davanti e dobbiamo essere orgogliosi.

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk

Il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione.

Si riapre la lotta scudetto: Napoli ancora favorito, a 1,30. Ipotesi spareggio a 12

La corsa per lo scudetto si infiamma nuovamente, con il Napoli ancora favorito a 1.30. Con solo due giornate rimaste e il Genoa che ha bloccato i partenopei, l'ipotesi di uno spareggio si fa concreta.

