Manna ammette | A gennaio siamo stati sfortunati forse un po’ impreparati

A gennaio, il Napoli ha attraversato un periodo difficile, ammette Manna, il direttore sportivo. Prima della sfida contro il Cagliari, ha commentato lo stato della squadra, riconoscendo alcune difficoltà iniziali e sottolineando l'importanza del loro impegno. Le sue parole riflettono fiducia e determinazione, aspetti fondamentali per affrontare con entusiasmo le prossime sfide.

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Cagliari Le parole di Manna. «Siamo tutti parte di un ingranaggio che ha funzionato bene. Non partivamo favoriti, oggi dipende tutto da noi. Siamo emozionati, io personalmente. Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi perché questa squadra ha dato sudore passione per tutto l’anno» De Bruyne ha firmato? «Ci piace ma oggi non parliamo di mercato, è riduttivo per la squadra che si gioca lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna ammette: «A gennaio siamo stati sfortunati forse un po’ impreparati»

