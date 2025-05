Manna | A Napoli si prova qualcosa di incredibile Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi poi l’annuncio su De Bruyne

A Napoli si vivono emozioni uniche: l’attesa per il match contro il Cagliari è palpabile, con l’obiettivo di scrivere un’altra pagina di storia dopo l’impresa di due anni fa. Intanto, cresce l’entusiasmo per l’annuncio su De Bruyne, simbolo della volontà di rinforzare la squadra. I tifosi sono pronti a sostenere gli azzurri in questa sfida decisiva per lo scudetto.

Serie A, Napoli-Cagliari: ecco le dichiarazioni del direttore sportivo prima dell’inizio del match scudetto. Manca ormai pochissimo all’inizio di Napoli-Cagliari con gli azzurri che avranno l’obbligo di vincere la gara e scrivere una nuova pagina di storia due anni dopo l’impresa riuscita a Luciano Spalletti. Mister Antonio Conte, infatti, è chiamato, anche se dalla tribuna, a sostenere i propri ragazzi nel corso dell’importantissimo match. Prima del fischio d’inizio, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna: “A Napoli si prova qualcosa di incredibile. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”, poi l’annuncio su De Bruyne

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk

Il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione.

Incredibile: Napoli-Baiano sarà ferma per 4 mesi la linea della Circumvesuviana

I pendolari della Circumvesuviana sono colpiti da una brutta notizia: la linea Napoli-Baiano sarà interrotta per quattro mesi, dal 21 maggio al 30 settembre 2025, a causa di lavori urgenti.

