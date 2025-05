Manna a Dazn | Vogliamo arrivare allo scudetto! Manca un pezzettino ma dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha dichiarato con entusiasmo: «Vogliamo arrivare allo scudetto! Manca un pezzettino, ma dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi». Prima della sfida contro il Cagliari, Manna ha ribadito l’impegno della squadra nel perseguire il sogno tricolore, sottolineando l’orgoglio e la determinazione che animano il team partenopeo.

Manna a Dazn: «Vogliamo arrivare allo scudetto! Manca un pezzettino, ma dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi» Le parole del direttore sportivo del Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nel pre partita del match contro il Cagliari del tecnico Davide Nicola. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN: LE PAROLE – «(Saluto a Marotta in collegamento n.d.r.) Basta girarsi per capire cosa si prova in questa città, siamo tutti parte di questo ingranaggio e vogliamo arrivare allo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Manna a Dazn: «Vogliamo arrivare allo scudetto! Manca un pezzettino, ma dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi»

