Maltrattamenti ai bimbi indagata e sospesa maestra di un asilo nel Napoletano

Una maestra di un asilo nel Napoletano è indagata e sospesa per presunti maltrattamenti ai bambini. I carabinieri di Marano hanno eseguito una misura cautelare interdittiva, mentre proseguono le indagini sulla vicenda. L’episodio ha suscitato sgomento tra genitori e comunità, che chiedono giustizia e tutela per i più piccoli.

Napoli, 23 maggio 2025 – Maltrattamenti agli alunni di una scuola d'infanzia. Questa l'accusa per una maestra della provincia di Napoli, che ora è indagata. I carabinieri della compagnia di Marano hanno dato anche esecuzione a una misura cautelare interdittiva emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, disponendo che l a donna non possa insegnare per un anno. Le indagini sono partite dopo le denunce di alcuni genitori che avevano riscontrato comportamenti anomali ma soprattutto timori e ansie dei propri figli, poco inclini ad andare a scuola, ritornati 'normali' dopo averli trasferiti in un altro istituto.

