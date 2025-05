Magnanelli dopo Fiorentina Juve Primavera | Passivo pesante ma non cambia il mio giudizio sui ragazzi Non dimenticherò mai le emozioni di questa annata sono orgoglioso del loro percorso

Nonostante il pesante passivo contro la Fiorentina, il giudizio sui giovani della Juve Primavera rimane positivo. Magnanelli, allenatore bianconero, ha espresso orgoglio per il percorso degli ragazzi, sottolineando le emozioni vissute e il valore dell’esperienza, indipendentemente dal risultato. Un’annata che lascia comunque tracce positive e insegnamenti importanti per il futuro.

Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina ai playoff. Le sue dichiarazioni. Ai canali ufficiali bianconeri, Francesco Magnanelli ha parlato così dopo l’eliminazione dai playoff per mano della Fiorentina. Le parole del tecnico della Juve Primavera. LEGGI ANCHE: Fiorentina Juve Primavera Playoff 4-1: al Viola Park finisce in goleada. La squadra di Magnanelli è già eliminata PAROLE – «È un passivo pesante dovuto al fatto che sul 2-1 sapevamo che eravamo costretti a ribaltarla e abbiamo provato a vincere: se guardo alla prestazione, all’inizio abbiamo sofferto il palleggio della Fiorentina ma poi eravamo riusciti a pareggiarla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Magnanelli dopo Fiorentina Juve Primavera: «Passivo pesante ma non cambia il mio giudizio sui ragazzi. Non dimenticherò mai le emozioni di questa annata, sono orgoglioso del loro percorso»

