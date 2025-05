Mafia nigeriana fermo convalidato per 14 indagati | altri 16 sotto accusa

Il gip di Sassari ha convalidato il fermo di 14 indagati e confermato l’arresto, nell'ambito di un'operazione della Dda di Cagliari contro la mafia nigeriana. Complessivamente, 30 persone sono coinvolte, con accuse di narcotraffico e crimini legati all'organizzazione criminale, che si estende tra diverse città italiane.

Il gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, nella mattinata di giovedì ha convalidato il fermo delle 14 persone finite in carcere martedì a Sassari, nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Cagliari che le accusa, insieme ad altri 16 indagati in varie città d'Italia tra cui Verona, di far. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Mafia nigeriana, fermo convalidato per 14 indagati: altri 16 sotto accusa

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Strage di Monreale, convalidato il fermo di Mattias Conti: resta in carcere il 19enne accusato di aver sparato

Il gip Ivana Vassallo ha convalidato il fermo di Mattias Conti, il 19enne arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella strage di Monreale.

Partorisce e getta il neonato nel water: l’ombra di una clinica clandestina della mafia nigeriana

Jennifer U., 29 anni, avrebbe ricorso a un medico affiliato alla mafia nigeriana per un aborto clandestino, arrivando a partorire e gettare il neonato nel water.

Fermo non convalidato della donna accusata di aver ucciso la suocera, ma la 31enne resta in carcere

Il gip di Civitavecchia ha annullato il fermo della 31enne Giada Crescenzi, accusata dell’omicidio della suocera Stefania Camboni, avvenuto una settimana fa.

Cosa riportano altre fonti

Mafia nigeriana a Sassari, convalidati i fermi per 14 arrestati; Mafia nigeriana a Sassari, chiesta la nullità dei fermi: «Non c’è la traduzione in inglese» -; Operazione antimafia a Sassari: fermo convalidato per i 14 arrestati; Operazione antimafia a Sassari, convalidati 14 fermi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mafia nigeriana a Sassari, convalidati i fermi per 14 arrestati

cagliaripad.it scrive: Convalidati i provvedimenti nell’ambito del maxi blitz sull'organizzazione nigeriana accusata di tratta di esseri umani, droga e prostituzione ...

Maxi-operazione antimafia a Sassari, confermato il fermo di 14 persone arrestate

Scrive sardiniapost.it: È stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, il fermo per le 14 persone arrestate martedì nell’ambito di una vasta operazione condotta dalla ...

Mafia nigeriana a Sassari, chiesta la nullità dei fermi: «Non c’è la traduzione in inglese»

Da msn.com: Convalida del fermo per i 14 nigeriani condotti a Bancali, martedì scorso, dopo il blitz della polizia di Stato in centro storico a Sassari. Trenta le persone fermate in tutto, le altre 16 finite in m ...