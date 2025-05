Mafia Meloni | non dimentichiamo esempio Falcone guida governo

Il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità, dedicata alla memoria delle vittime della mafia, come Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Ricordiamo il loro sacrificio e riaffermiamo l’impegno a contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Guidati dal loro esempio, il governo e la società stessa devono continuare a lottare per uno Stato più giusto e sicuro.

Roma, 23 mag. (askanews) – “Il 23 maggio è la Giornata della Legalità, in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che hanno sacrificato la vita per difendere i valori della legalità. E con loro, ogni vittima caduta per mano mafiosa. Il loro esempio e il loro ricordo continuano a guidare la nostra azione”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Anche in loro nome, il Governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj

La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace”

Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

La strategia di Meloni: usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr

La strategia di Meloni si basa sull'opposizione al MES per ottenere una proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR.

Su questo argomento da altre fonti

Mafia, Meloni: non dimentichiamo, esempio Falcone guida governo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mafia, Meloni: non dimentichiamo, esempio Falcone guida governo

Da askanews.it: Roma, 23 mag. (askanews) – “Il 23 maggio è la Giornata della Legalità, in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che ...

Meloni ricorda Falcone: 'In prima linea contro la criminalità'

Secondo ansa.it: 'Senza tregua, senza compromessi. Non dimentichiamo'. Chinnici: 'Lui, mio padre e Borsellino erano modelli' (ANSA) ...

La strage di Capaci 33 anni dopo: Mattarella: "Ferita profonda, vigilanza alta per guardare al futuro". Meloni ricorda Falcone

Riporta gazzettadelsud.it: Capaci, 1992 . «L'attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatrè anni or sono e che ripeté poche settimane più tardi in via D’Amelio a ...