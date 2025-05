Maestra accusata di maltrattamenti | interdizione di sei mesi a Marano di Napoli

Una maestra di Marano di Napoli è stata accusata di maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni della scuola dell'infanzia. A seguito di indagini, il gip ha disposto un'interdizione di sei mesi dai pubblici uffici, suscitando preoccupazione tra genitori e comunità riguardo alla tutela dei bambini e alla sicurezza nelle scuole.

E' accusata di maltrattamenti nei confronti dei propri alunni, bimbi della scuola dell'infanzia, la maestra a cui i carabinieri di Marano di Napoli hanno notificato una interdizione di sei mesi dai pubblici uffici emessa dal gip di Napoli di Nord su richiesta dell'ufficio inquirente coordinato dalla facente funzione di procuratore Anna Maria Lucchetta. Le indagini sono scattate dopo le denunce dei genitori che si sono allarmati dopo avere notato nei propri figli ansie e timori quando si dovevano recare a scuola, chiari sintomi di malessere cessati solo dopo la decisione di trasferirli in un altro istituto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maestra accusata di maltrattamenti: interdizione di sei mesi a Marano di Napoli

