Maceratese | ritardi nella pianificazione per la nuova stagione in Serie D

La Maceratese si confronta con ritardi nella pianificazione della nuova stagione in Serie D, alimentando incertezza tra tifosi e dirigenti. Nonostante il desiderio di proseguire insieme, ancora manca un’intesa definitiva, dopo il primo incontro tra il presidente Crocioni, il direttore Serangeli e il DS De Cesare, senza ancora raggiungere la tanto attesa fumata bianca.

C’è il desiderio di andare avanti insieme ma ancora non è stato trovato il punto di equilibrio nella Maceratese. Non c’è stata la tanto attesa fumata bianca dopo il primo incontro tra il presidente Alberto Crocioni con il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare. Dalla societĂ non filtra nulla, ma è chiaro che questo ritardo alimenta voci tra i tifosi che si chiedono cosa possa frenare una pianificazione che sembrava quasi naturale dopo la vittoria del campionato e dopo l’interesse del pubblico maturato attorno alla squadra. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese: ritardi nella pianificazione per la nuova stagione in Serie D

