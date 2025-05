Luk3 incontra i suoi fan al Centro commerciale Campania per firmare il suo primo EP Diciotto

Luk3 incontra i suoi fan al Centro Commerciale Campania di Marcianise per firmare il suo primo EP, "Diciotto". Dopo il successo ad Amici 24 e milioni di streaming, il giovane talento musicale è pronto a condividere questo momento speciale con i suoi sostenitori in un evento imperdibile. Non perdete l’occasione di incontrarlo e ottenere una firma esclusiva!

Luk3 sarà al Centro commerciale Campania di Marcianise per firmare le copie del suo primo EP intitolato "Diciotto". Dopo il grande successo ad Amici 24 di Maria De Filippi, il giovane talento musicale Luk3, già apprezzato da milioni di streaming, si prepara a incontrare i suoi fan in un evento imperdibile presso il Centro commerciale .

