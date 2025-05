Luis Henrique-Inter ai dettagli! Ecco cosa manca al traguardo

Luis Henrique si avvicina sempre di più all'Inter in vista della prossima sessione di mercato estiva. La trattativa sta accelerating, con le parti vicine a trovare un accordo definitivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti e tutto ciò che manca ancora per ufficializzare il trasferimento, che potrebbe concludersi nel breve termine.

Luis Henrique è sempre più vicino all’approdo all’Inter nella finestra estiva di mercato. Analizziamo gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, tutti nel senso di una possibile chiusura a breve. LA SITUAZIONE – Per Luis Henrique l’Inter conta di trovare un accordo definitivo nelle prossime settimane. Le ultime novità raccontano di un ulteriore avvicinamento della società nerazzurra alle richieste del Marsiglia per lasciar partire il brasiliano. Nello specifico, l’Inter sarebbe disposta ad arrivare a un pacchetto complessivo di 25 milioni di euro per poter aggiudicarsi le prestazioni del classe 2003. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique-Inter ai dettagli! Ecco cosa manca al traguardo

