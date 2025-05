Lucchese oltre il fallimento | festa per i suoi 120 anni Le iniziative in programma

Nonostante il recente fallimento, la Lucchese 1905 si prepara a celebrare il suo 120° anniversario con iniziative festive. Dopo la sentenza del Tribunale di Lucca, la squadra e i tifosi si uniscono per onorare la storia e il futuro del club, con eventi e cerimonie dedicate, a partire dalla tradizionale commemorazione di domenica 25 maggio.

Lucca, 23 maggio 2025 – Dopo la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Lucca giovedì mattina, la Lucchese 1905, si appresta a festeggiare i 120 anni dalla sua fondazione. Domenica 25 maggio, alle 11, come consuetudine si svolgerà la tradizionale cerimonia sotto la targa dedicata alla fondazione della Lucchese, dietro il coro della chiesa di San Michele. Subito dopo sarà inaugurata la mostra itinerante composta da 15 pannelli che racconteranno la storia della squadra rossonera grazie gli scatti di Foto Alcide, celebrandone i momenti più significativi e i protagonisti che ne hanno scandito il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese oltre il fallimento: festa per i suoi 120 anni. Le iniziative in programma

