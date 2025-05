lorenzo musetti può scalare il ranking atp al roland garros serve fieno in cascina prima della cambiale di wimbledon

Lorenzo Musetti si appresta a raggiungere il suo best ranking mondiale, salendo al settimo posto. Con l’ottava testa di serie al Roland Garros e possibilità di migliorare ulteriormente, l’azzurro si prepara a un’altra sfida importante. Prima di Wimbledon, il giovane talento italiano dimostra così di essere in grande crescita nel circuito internazionale.

Lorenzo Musetti lunedì prossimo raggiungerà il proprio best ranking nella classifica mondiale issandosi al settimo posto: l'azzurro sarà accreditato dell' ottava testa di serie al Roland Garros, dato che lunedì scorso era ottavo in graduatoria, e potrà migliorare ulteriormente la propria classifica. Innanzitutto va ricordato che in caso di mancato successo finale di Novak Djokovic a Ginevra l'azzurro a Parigi partirà davanti al serbo nella classifica che non tiene conto dei punti assegnati al Roland Garros 2024, con Musetti che andrebbe così ad occupare virtualmente il numero 6 del ranking ATP.