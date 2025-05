lo spirito dell isola è flavia vento

Lo spirito dell’Isola 2025 è Flavia Vento, la regina indiscussa dei ritiri. Con il suo fascino, aleggia sui cieli e le acque hondurene, mentre concorrenti come Samuele Bragelli, Leonardo Brum e Angelo Famao affrontano sfide e ritiri, già saliti a quota cinque. Un’avventura intensa, tra mare, mistero e l’inconfondibile energia di Flavia.

Lo spirito dell’Isola 2025 ha un nome e un cognome: Flavia Vento. È indiscutibilmente lei, la regina dei ritiri, ad aleggiare nei cieli e nelle acque hondurene dove stanno cadendo, uno dopo l’altro, i concorrenti. I ritiri sono già a quota 5. Samuele Bragelli (Spadino), Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi e Nunzio Stancampiano. Una carneficina di concorrenti a due settimane dall’inizio del reality. Giovani che probabilmente non conoscono lo spirito di sacrificio o, più semplicemente, non hanno voglia di lottare per arrivare al traguardo. 🔗Leggi su Davidemaggio.it