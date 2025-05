Lo sfogo di Chiara Ferragni | La violenza che ho subito e che ho accettato per anni

Chiara Ferragni si apre su un tema delicato e spesso misconosciuto: la violenza nelle relazioni, non sempre evidente e riconosciuta. Nel suo sfogo, racconta di esperienze dolorose e della difficoltà di accettarle, sottolineando come certe dinamiche si radichino in traumi familiari e sociali. La sua testimonianza invita alla riflessione su una realtà che colpisce in silenzio molte persone, evidenziando l'importanza di riconoscere e affrontare tutti i tipi di violenza.

“La violenza fisica è abbastanza facile da riconoscere. Tante persone purtroppo l’accettano e tendono a giustificarla perché magari ci sono cresciute, hanno dei traumi. Però ci sono tanti altri tipi di violenza che non tutti riconosciamo. Io in primis sono stata vittima in diverse relazioni di violenza psicologica e di violenza verbale... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

