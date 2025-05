Lo sciame di api si posa sul marciapiede l' apicoltore le mette in salvo

Venerdì 23 maggio, in via Madre Teresa di Calcutta, uno sciame di api si è posato su un albero lungo il marciapiede, allarmando i passanti. Intervenuta prontamente, la polizia locale ha messo in sicurezza l'area e ha chiamato un apicoltore, che ha provveduto a raccogliere e mettere in salvo le api. Un intervento tempestivo per garantire sicurezza e tutela degli insetti.

La polizia locale è intervenuta nel pomeriggio di venerdì 23 maggio in via Madre Teresa di Calcutta dopo che alcuni passanti hanno segnalato un grosso sciame di api che si erano posate su un albero lungo il marciapiedi. Gli agenti per precauzione hanno chiuso il passaggio a piedi in quel punto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Lo sciame di api si posa sul marciapiede, l'apicoltore le mette in salvo

