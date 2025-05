LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi vicinissime alla finale dal metro

Segui in diretta i live tuffi europei 2025, con Pellacani e Bertocchi vicinissime alla finale dal metro. Aggiorna la diretta per emozionanti risultati e duelli, tra cui il sorprendente progresso di Pellacani, ormai vicino alla spagnola Heimberg, promettendo un pomeriggio intenso per le medaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54: FANTASTICA CHIARA PELLACANI! 54.60 con l’uno e mezzo rovesciato. La romana vola al secondo posto (204.15) ed è vicinissima alla svizzera Heimberg. Che duello oggi pomeriggio per la medaglia d’oro! 9.49: C’è una sbavatura per la svizzera Heimberg, che sfonda il muro dei 200 punti al quarto tuffo (204.95), ma ottiene solo 40 punti con l’uno e mezzo rovesciato. 9.47: Elena Bertocchi ottiene 46.80 con l’uno e mezzo rovesciato. Sale a 192.75 come punteggio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi vicinissime alla finale dal metro

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya. L’Italia cerca soddisfazioni nella competizione a squadre, in programma dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all'aperto della Gloria.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia subito a caccia di una medaglia nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya! L’Italia è subito in pista nella gara a squadre, alla ricerca di una medaglia preziosa.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia quarta a metĂ gara nella gara a squadre

Segui in diretta i Mondiali di tuffi europei 2025, con l’Italia al quarto posto a metà gara nella prova a squadre.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani/Santoro ci provano nel trampolino misto

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ...

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 23 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Lo riporta oasport.it: Dopo il bronzo nel Team Event, l'Italia vuole aumentare il proprio bottino agli Europei di tuffi ad Antalya. Una seconda giornata che può essere ...

Tuffi: Europei, bronzo per l'Italia nella gara a squadre

Si legge su napolimagazine.com: Cominciano con una medaglia di bronzo gli Europei di tuffi ad Antalya per l'Italia. Il quartetto azzurro, composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, ha ...