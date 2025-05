LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi in finale dal metro Alle 14 30 la finale del sincro misto dai tre metri

Non perdere in diretta i live tuffi europei 2025! Alle 14:30 si svolge la finale del sincro misto dai tre metri con Pellacani e Bertocchi, seguita alle 16:15 dalla finale del metro femminile. Rimani aggiornato e segui le emozionanti sfide dei migliori tuffatori europei!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento dunque alle 14.30 per la finale del sincro misto dai tre metri 10.18: La finale del metro femminile è in programma alle ore 16.15. In precedenza alle 14.30 ci sarà quella del sincro misto dai tre metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro. 10.15: Sarà una battaglia per il podio. Terzo posto per la svedese Elna Widerstrom (247.10). Quarta la tedesca Lena Corona Hentschel (243.80), nonostante l’errore nel secondo tuffo. 10.13: Chiara Pellacani ha concluso in seconda posizione con 254. 🔗Leggi su Oasport.it