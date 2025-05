LIVE Italia-Olanda 1-0 Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre straripanti nel primo set 25-14

Live Italia-Olanda, amichevole femminile del 2025, in diretta alle 10:00. Le Azzurre dominano il primo set con un 25-14, dimostrando grinta e talento. Segui aggiornamenti e punteggi in tempo reale per scoprire le emozioni di questa sfida tra le nazionali di volley femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-14 Fallo di seconda linea di Kuipers e si chiude un primo set senza storia, 1-0 Italia 24-14 Primo tempo Ten Brinke 24-13 Primo tempo Nwakalor 23-13 Ace Kuipers 23-12 Primo tempo Ten Brinke 23-11 La slash di Nwakalor 22-11 Murooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 21-11 Mano out Malual da zona 2 20-11 La slash di Kuipers dopo la difesa di Fersino 20-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-10 Giovanniniiiiiiiiiiiiii! Fersino attentissima in difesa e la schiacciatrice chiude con un tocco vincente da zona 4 18-10 La pipe di Van de Vosse sulle mani del muro 18-9 Muroooooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-9 Mano out di Frosini da zona 2 16-9 La pipe di Van de Vosse 16-8 Errore al servizio Olanda 15-8 Mano out Van de Vosse da zona 2 15-7 Mano out Frosini da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 1-0, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre straripanti nel primo set, 25-14

