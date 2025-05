LIVE Como-Inter Serie A | cronaca e risultato in diretta

Segui la diretta di Como-Inter, match della 38ª giornata di Serie A 2024-25, con cronaca a cura di Inter-News.it. I nerazzurri affrontano i lariani di Cesc Fabregas allo Stadio Giuseppe Siniga, con calcio d’inizio alle 20.45. Non perderti aggiornamenti, risultati in tempo reale e highlights di una sfida cruciale per la corsa europea.

Live Como-Inter, partita valida per la trentottesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. LIVE COMO-INTER (ORE 20.45) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 20.15 Mancano trenta minuti all’inizio di Como-Inter, ultima partita di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della partita: LIVE COMO-INTER: FORMAZIONI UFFICIALI. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Como-Inter, Serie A: cronaca e risultato in diretta

