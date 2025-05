LIVE Como-Inter 0-0 | inizia l’ultima partita di campionato!

Alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Siniga, si disputa l’ultima giornata del campionato Serie A 2024-25: Live Como-Inter. I nerazzurri, guidati da Cesc Fabregas, affrontano i padroni di casa in una sfida cruciale per il finale di stagione. Segui la cronaca in tempo reale con Inter-News.it e vivi l’emozione di questa partita decisiva.

Live Como-Inter, partita valida per la trentottesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. LIVE COMO-INTER 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 20.47 LIVE COMO-INTER: INIZIA LA PARTITA! 20.46 Minuto di silenzio per commemorare la memoria del grande pugile Nino Benvenuti, scomparso pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Como-Inter 0-0: inizia l’ultima partita di campionato!

