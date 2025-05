L' inchiesta sul giro di appalti truccati si dimette il capo della segreteria dell' assessorato regionale

Giovanni Campagna si dimette dalla carica di capo della segreteria dell'assessorato regionale all’Energia, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Agrigento su un presunto sistema di appalti truccati. Tra i quattordici indagati figura anche il suo nome, segnando un nuovo sviluppo nell’indagine su presunte irregolarità e corruzione che coinvolgono vari enti locali.

