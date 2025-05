L' incendio delle due auto parcheggiate a Banchette è stato doloso piromane identificato e denunciato

L’incendio di due auto parcheggiate a Banchette, avvenuto nella notte del 21 maggio 2025 in via della Torretta, è risultato doloso. Gli agenti del commissariato di Ivrea hanno identificato e denunciato il responsabile, un romeno di 33 anni con precedenti. L'episodio sottolinea l'importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

È stato doloso l'incendio delle due auto parcheggiate in via della Torretta a Banchette la notte di mercoledì 21 maggio 2025. Gli agenti del commissariato di polizia di Ivrea hanno infatti identificato l'autore del rogo, un romeno di 33 anni residente in paese. L'uomo, che ha anche un precedente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'incendio delle due auto parcheggiate a Banchette è stato doloso, piromane identificato e denunciato

