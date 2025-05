L’imprenditore Emanuele Goretti nuovo vice presidente del Terranuova Traiana

L'ASD Terranuova Traiana annuncia con entusiasmo la nomina di Emanuele Goretti, imprenditore di Montevarchi, come nuovo vicepresidente. A 50 anni, Goretti porta con sé un'importante esperienza nel mondo imprenditoriale, pronti a contribuire alla crescita del club biancorosso. La sua nomina segna un passo significativo per il futuro della squadra e della comunità locale.

Arezzo, 23 maggio 2025 – Giornata importante quella di ieri per il mondo biancorosso: l’ASD Terranuova Traiana ha infatti annunciato la nomina di Emanuele Goretti come nuovo vicepresidente del club. Originario di Montevarchi, Goretti ha 50 anni, è sposato con Elisa e padre di Elena. È attualmente presidente e amministratore delegato di Semetica, azienda di riferimento nel settore sementiero, fondata circa vent’anni fa insieme al padre Giorgio e a Franco Lipparini. Con sede amministrativa a Loro Ciuffenna e un polo produttivo e logistico a Bologna, SEMETICA è oggi riconosciuta a livello internazionale per la sua attività di ricerca genetica applicata ai cereali, operando commercialmente in oltre quindici Paesi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’imprenditore Emanuele Goretti nuovo vice presidente del Terranuova Traiana

