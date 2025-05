Liliana Resinovich la procura | L' ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell' ex ospedale psichiatrico La ricostruzione

La Procuratura di Trieste ha ricostruito il tragico omicidio di Liliana Resinovich, affermando che il marito, Visintin, l'ha aggredita e soffocata nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. La tesi, anticipata da Il Piccolo, è basata sulle indagini del pubblico ministero Iozzi, che delineano un quadro inquietante della tragedia.

«Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich». Questa la tesi della Procura di Trieste anticipata da Il Piccolo. La ricostruzione del pubblico ministero Iozzi, è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Liliana Resinovich, la procura: «L'ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell'ex ospedale psichiatrico». La ricostruzione

Argomenti simili trattati di recente

Liliana Resinovich, la procura: «L'ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell'ex ospedale psichiatrico»

Secondo la Procura di Trieste, Visintin avrebbe aggredito e soffocato Liliana Resinovich nel parco dell’ex ospedale psichiatrico.

Svolta per l'omicidio di Liliana Resinovich, per la Procura Sebastiano Visintin è il killer: "L'ha soffocata"

La procura di Trieste ha individuato Sebastiano Visintin come l'autore dell'omicidio di Liliana Resinovich, che sarebbe stata soffocata dall'uomo.

“Chi l’ha visto?”, nella diretta di stasera gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich

Questa sera, alle 21.20 su Rai 3, torna "Chi l'ha visto?" con un nuovo appuntamento condotto da Federica Sciarelli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morte Liliana Resinovich, Procura ordina nuove analisi: martedì conferirĂ incarichi a Cattaneo e altri esperti; Chi l’ha visto? tra Garlasco, Liliana Resinovich e Clara Rossignoli: i misteri che sconvolgono gli italiani. Le anticipazioni; Liliana Resinovich, nuovi esami sul corpo: spunta l’ipotesi shock che ribalta tutto; Omicidio Liliana Resinovich, SEPOLTA IN UNA BARA DI CARTONE, l’accusa della cugina Silvia Radin: “Doveva esserci lo zinco. Troppe incongruenze, troppe cose fatte male”. Chi ha dato il consenso a una sepoltura che non rispetta quanto disposto dalla Pr. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Liliana Resinovich, la procura: «L'ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell'ex ospedale psichiatrico»

msn.com scrive: «Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich». Questa la tesi della Procura di Trieste anticipata da Il Piccolo. La ricostruzione del pubblico ministero Iozzi, ...

Omicidio di Liliana Resinovich: la ricostruzione della Procura di Trieste

Riporta notizie.it: Il caso di Liliana Resinovich ha scosso profondamente la comunità di Trieste, portando alla luce una serie di eventi tragici che hanno culminato in un’accusa di omicidio. Secondo la Procura, il marito ...

Sebastiano Visintin nel mirino della Procura per la morte di Liliana Resinovich: l’accusa choc

Segnala notizie.it: La Procura di Trieste, anticipata da Il Piccolo, lancia un’accusa choc contro Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich.