Liliana Resinovich la Procura di Trieste | Il marito la aggredì e soffocò

La procura di Trieste ha ricostruito, come riportato da Il Piccolo, un grave episodio in cui il marito di Liliana Resinovich l'ha aggredita e soffocata. La ricostruzione del pubblico ministero è contenuta in una richiesta di incidente probatorio rivolta a Claudio Sterpin, amico della donna, in un tentativo di fare luce sulle circostanze del tragico fatto.

Come riferito Il Piccolo, la ricostruzione del pubblico ministero è contenuta in una richiesta di incidente probatorio a carico di Claudio Sterpin, l'amico della donna 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Liliana Resinovich, la Procura di Trieste: "Il marito la aggredì e soffocò"

Argomenti simili trattati di recente

Liliana Resinovich, la procura di Trieste: "Il marito la aggredì e soffocò"

Liliana Resinovich è stata vittima di un tragico episodio a Trieste, dove il marito Claudio Sterpin l'ha aggredita e soffocata.

Morte Liliana Resinovich, Procura ordina nuove analisi: martedì conferirà incarichi a Cattaneo e altri esperti

Martedì, la procura di Trieste conferirà incarichi a Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi e altri esperti per nuove analisi sulla morte di Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich, nuova importante svolta: la notizia diffusa dalla procura

Nuova importante svolta nelle indagini sulla tragica morte di Liliana Resinovich. La procura di Trieste ha annunciato che, martedì 20 maggio, affiderà a un team di cinque esperti di alto livello nuovi accertamenti tecnici irripetibili, mirati a chiarire le circostanze di quella che si configura come una delle indagini più complesse degli ultimi tempi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liliana Resinovich, nuovi esami sul corpo: spunta l’ipotesi shock che ribalta tutto; Morte Liliana Resinovich, Procura ordina nuove analisi: martedì conferirà incarichi a Cattaneo e altri esperti; Liliana Resinovich, la Procura ordina nuove analisi scientifiche: martedì il conferimento degli incarichi; Omicidio Liliana Resinovich, SEPOLTA IN UNA BARA DI CARTONE, l’accusa della cugina Silvia Radin: “Doveva esserci lo zinco. Troppe incongruenze, troppe cose fatte male”. Chi ha dato il consenso a una sepoltura che non rispetta quanto disposto dalla Pr. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Liliana Resinovich, la procura: «L'ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell'ex ospedale psichiatrico»

Riporta msn.com: «Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich». Questa la tesi della Procura di Trieste anticipata da Il Piccolo. La ...

Liliana Resinovich, la procura di Trieste: "Il marito la aggredì e soffocò"

Scrive msn.com: "Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich". Questa la tesi della procura di Trieste, anticipata da Il Piccolo. La ricostruzione del pubblico ministero è contenuta in una richiesta di incidente pr ...

Omicidio Resinovich, la svolta: “Visintin aggredì e soffocò Liliana”

Si legge su quotidiano.net: É la ricostruzione contenuta nella richiesta di incidente probatorio emessa dalla procura di Trieste. Lo ha ancticipato ‘Il Piccolo’. L’uomo avrebbe ucciso la moglie “nel parco dell'ex ospedale psichi ...