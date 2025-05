L’ex Montevarchi e Figline Gabriele Vangi al Lebowki

Il Centro Storico Lebowski annuncia con entusiasmo l’arrivo di Gabriele Vangi, ex Montevarchi e Figline, che dal 1° luglio vestirà la maglia biancorossa. Attaccante di grande esperienza e fisico imponente, Vangi si unisce alla squadra per rinforzare l’attacco. La società fiorentina punta sulle sue capacità per affrontare al meglio la stagione 2025, rafforzando il legame con il suo affezionato pubblico.

Arezzo, 23 maggio 2025 – "Dal 1 luglio Gabriele Vangi giocherà con noi.". Ad annunciarlo, nel pomeriggio di oggi il Centro Storico Lebowski, storica società di calcio dilettantistica fiorentina che ha un grande seguito di pubblico. "Punta centrale classe 1990, prestanza fisica da numero 9 “d’altri tempi”, 193 cm, scarpa numero 45, ha messo a segno oltre 150 gol tra Serie D, Eccellenza e Promozione militando in squadre come Figline, Montevarchi, Scandicci, Poggibonsi, Aglianese e Sansovino, fino alla scorsa stagione nel Montespertoli. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ex Montevarchi e Figline Gabriele Vangi al Lebowki

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Canoa velocità, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 a Szeged

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 maschile durante la prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità 2025, in corso a Szeged, Ungheria.

Eurovision 2025 da stasera in tv: forza Lucio Corsi! La finale il 17 maggio, a condurre Gabriele Corsi e BigMama. E c'è anche Topo Gigio

Stasera inizia l'attesa per l'Eurovision Song Contest 2025, con la finale il 17 maggio. A condurre Gabriele Corsi e Bigmama, affiancati dall'amato Topo Gigio.

Altre 2 medaglie per il pioppese Gabriele Di Cristina, best lift e total lift di categoria!

Gabriele Di Cristina, atleta del Pioppo, conquista altre due medaglie, eccellendo nel best lift e total lift di categoria.

Approfondimenti da altre fonti

L’ex Montevarchi e Figline Gabriele Vangi al Lebowski. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’ex Montevarchi e Figline Gabriele Vangi al Lebowki

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Montevarchi: approvato il consuntivo di bilancio 2024. Bucciarelli: “Importante la parte disponibile, 4 milioni di euro per gli investimenti”

valdarnopost.it scrive: La vicenda a cui fa riferimento l’assessore Bucciarelli è quella relativa alla causa intentata dai comuni di Montevarchi, Cavriglia e Figline e Incisa contro il gestore della rete del gas metano, per ...

Nell’anticipo di domani ci sono tanti volti noti. Montevarchi a Figline: derby con il fattore ex

Scrive msn.com: Figline-Montevarchi, l’anticipo della nona giornata di ritorno in Serie D girone E insieme a Flaminia-Fezzanese e Trestina-Grosseto, sarà un’altra vera e propria sagra degli ex. Tra campo e ...