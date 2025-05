Letture in valigia rassegna letteraria in frazione Muriaglio di Castellamonte

La frazione Muriaglio di Castellamonte ospita la rassegna letteraria “Letture in valigia,” proposta dalla Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia. Eventi gratuiti, ambientati presso “La Terrazza sul Canavese,” offriranno momenti di condivisione e scoperta letteraria, rendendo Muriaglio un luogo di incontro e cultura da non perdere.

La Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia della frazione Muriaglio di Castellamonte (To) propone una rassegna letteraria da non perdere dal titolo "Letture in valigia". Ogni evento sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà presso il ristorante "La Terrazza sul Canavese" di strada Campo,12.

Letture in valigia, rassegna letteraria in frazione Muriaglio di Castellamonte

