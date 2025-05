Leonid Radvinsky valuta la vendita di OnlyFans per 8 miliardi di dollari

Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans, sta valutando la cessione del social network per adulti per circa 8 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg, una fonte vicina alla questione ha rivelato questa possibilità, evidenziando l'interesse di Radvinsky nel vendere l'azienda con sede a Londra, che attira milioni di utenti e presenta un mercato in continua crescita.

Il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky, sta valutando la vendita del social network per adulti, per un valore che potrebbe arrivare fino a circa 8 miliardi di dollari. E' quanto scrive l'agenzia Bloomberg riportando una fonte vicina alla questione. L'azienda con sede a Londra, che ospita contenuti pornografici vietati sulla maggior parte degli altri social network, sta valutando diverse offerte, ha dichiarato la fonte, chiedendo di non essere identificata perché le discussioni sono riservate.

Leonid Radvinsky valuta la vendita di OnlyFans per 8 miliardi di dollari

Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans, sta valutando la vendita della piattaforma per adulti per circa 8 miliardi di dollari, secondo fonti di Bloomberg.

