Leone XIV reintroduce il bonus ai dipendenti vaticani per l’elezione del nuovo Papa

Il leone XIV reintroduce il bonus ai dipendenti vaticani in occasione dell’elezione del nuovo papa, riprendendo una tradizione sospesa dal 2013, quando Benedetto XVI si dimise e Francesco destinò i fondi ai bisognosi. Sabato si terrà la prima udienza di Prevost a Curia, Governatorato e Vicariato, segnando un importante momento di gestioni e riabilitazione delle consuetudini vaticane.

La tradizione sospesa nel 2013 in occasione delle dimissioni di Benedetto e dell'elezione di Francesco, che decise di devolvere l'equivalente ai bisognosi. Sabato la prima udienza di Prevost a Curia, Governatorato e Vicariato

