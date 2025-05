Arezzo, 23 maggio 2025 – L’edicola di Piazzolina nel centro storico di Bibbiena ha accolto nuovi volontari, inaugurando la collaborazione con gli ospiti del centro diurno “L’isola che non c’è”. Yuri Fratini e Marco Valentini si sono uniti al team, rafforzando l’impegno comunitario e promuovendo iniziative di vicinanza e solidarietà nel territorio.

Arezzo, 23 maggio 2025 – L’edicola di piazzolina ha nuovi volontari, iniziata ieri la collaborazione con gli ospiti del centro diurno “L’isola che non c’e’”. Yuri Fratini e Marco Valentini sono i due nuovi volontari dell’edicola di Piazzolina, nel centro storico di Bibbiena, riaperta da poco grazie a un progetto sociale che ha coinvolto il comune, un’azienda del territorio come Aruba, Fruska edizioni e l’associazione culturale Il Podestà. Yuri e Marco sono ospiti del centro diurno di Bibbiena L’isola che non c’è e ieri è stato il loro primo giorno in questo nuovo contesto cittadino in cui loro, accompagnati da referenti educativi e assistenziali, accoglieranno i clienti e venderanno i prodotti editoriali presenti in questo luogo da poco riaperto alla comunità. 🔗Leggi su Lanazione.it