Leclerc il più veloce nelle libere del GP di Monaco

Charles Leclerc si distingue nelle Prime Libere del GP di Monaco, conquistando il miglior tempo in entrambe le sessioni. Il pilota della Ferrari si conferma protagonista in casa, lasciando intravedere un felice ritmo e fiducia in vista delle qualifiche. Un inizio promettente per Leclerc in una delle piste più icone della Formula 1.

ROMA (ITALPRESS) – Charles Leclerc profeta in Patria. Dopo il primo posto nelle FP1 (1’11?964), il pilota della Ferrari ha fatto registrare il miglior tempo in 1’1?.355 anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Leclerc ha brillato lungo il tracciato del Principato – per lui le strade di casa, essendo monegasco – piazzandosi davanti al leader del Mondiale, Oscar Piastri (McLaren), di 0?038 e all’altra Rossa di Lewis Hamilton, di 0?105. Quarta l’altra McLaren, con al volante Lando Norris; mentre Max Verstappen non è riuscito a far meglio del decimo posto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

