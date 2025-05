Leclerc esalta Hamilton e spiega perché è il migliore | “Lavoratore vero organizzato come nessuno”

Charles Leclerc elogia Lewis Hamilton, definendolo un "lavoratore vero, organizzato come nessuno". Nonostante un avvio difficile, il pilota monegasco è fiducioso di poter ancora competere per il Mondiale 2025 e riconosce le straordinarie qualità di Hamilton, considerandolo il migliore per dedizione e professionalità. Un riconoscimento che sottolinea il rispetto tra i protagonisti della Formula 1.

Charles Leclerc nonostante un complicatissimo avvio di campionato è convinto di poter lottare ancora per il Mondiale 2025. Il pilota monegasco ha regalato parole d'elogio forti a Hamilton. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Leclerc esalta Hamilton e spiega perché è il migliore: “Lavoratore vero, organizzato come nessuno”

Altre letture consigliate

C’è un dato che spiega esattamente perché Hamilton è più lento di Leclerc in Ferrari: succede in ogni GP

In questo suo primo anno con la Ferrari, Lewis Hamilton ha ottenuto una vittoria nella Sprint Race in Cina, ma non è ancora riuscito a prevalere su Charles Leclerc in gara.

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza”

Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

F1, risultati e classifica FP2 GP Emilia-Romagna 2025: Piastri in testa, Leclerc meglio di Hamilton

Oscar Piastri ha stupito tutti nelle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna 2025, conquistando il miglior tempo con un impressionante 1:15.

Ne parlano su altre fonti

Leclerc esalta Hamilton e spiega perché è il migliore: “Lavoratore vero, organizzato come nessuno”

Scrive fanpage.it: Charles Leclerc nonostante un complicatissimo avvio di campionato è convinto di poter lottare ancora per il Mondiale 2025 ...

C’è un dato che spiega esattamente perché Hamilton è più lento di Leclerc in Ferrari: succede in ogni GP

Secondo fanpage.it: In questo suo primo anno in Ferrari, nonostante una vittoria nella Sprint Race in Cina, Lewis Hamilton non è ancora riuscito a battere Charles Leclerc ...

Vasseur spiega i dettagli dello scambio di piloti tra Hamilton e Leclerc a Miami

Si legge su msn.com: Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha analizzato il motivo dietro lo scambio di piloti tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante il Gran Premio di Miami. Durante il Gran Premio ...