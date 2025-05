Lecce capofila del progetto nazionale Pulifondali e Pulispiagge

Lecce guida il progetto nazionale “Pulifondali e Pulispiagge,” presentato il 22 maggio a Roma presso il Coni. Promossa dalla Fipsas, questa iniziativa mira a sensibilizzare e migliorare la pulizia di fondali marini e spiagge. Un'importante collaborazione che coinvolge le comunità e gli operatori per tutelare l’ambiente marino e costiero del nostro paese.

LECCE - Si è svolta a Roma, presso la Sala dei Presidenti del Coni, il 22 maggio scorso, la conferenza stampa di presentazione di “Pulifondali e Pulispiagge”, l’iniziativa ambientale promossa dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), in collaborazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Lecce capofila del progetto nazionale “Pulifondali e Pulispiagge”

Leggi anche questi approfondimenti

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale

Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti.

Elezioni comunali, il segretario nazionale del Psi Enzo Marraio ospite della lista Progetto Ravenna

Il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, sarà ospite del Circolo Aurora in Via Ghibuzza per sostenere la lista Progetto Ravenna nelle prossime elezioni comunali.

Marsala ospita l’evento finale del progetto nazionale “5G Smart School”: la scuola del futuro va in scena al Teatro Sollima. Guarda la diretta Streaming

Marsala ospita l'evento finale del progetto nazionale "5G Smart School", un traguardo che celebra tre anni di innovazione digitale nella didattica.

Approfondimenti da altre fonti

Al museo civico di San Cesario di Lecce “Le mie piccole storie” di Claudia De Blasi :: Segnalazione a Lecce; Giovani e città, iniziativa del progetto europeo Back in town a Merine; Gli scatti d’autore di Lucio Montedoro al museo civico di San Cesario di Lecce :: Segnalazione a Lecce; Ritorna “Guardare la musica” nella rassegna “Il museo parla con la città” :: Segnalazione a Lecce. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Comune di Lecce capofila del progetto “Pulifondali e Pulispiagge”, sostenuto dal Ministero dell’Ambiente

Segnala leccenews24.it: L’iniziativa ambientale, ha l’obiettivo di ripulire le spiagge e i fondali marini di oltre quaranta località italiane ...

Il Comune di Lecce capofila del progetto “Pulifondali e Pulispiagge”, sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Si legge su corrieresalentino.it: ROMA - Si è svolta a Roma, presso la Sala dei Presidenti del CONI, il 22 maggio scorso, la conferenza stampa di presentazione di "Pulifondali e ...

Parte da Lecce il tour Nazionale sulla prevenzione della Fondazione Airc

Da leccenews24.it: In Piazza Sant’Oronzo, si svolgeranno laboratori didattici sul tema della sana alimentazione per promuovere la scienza ...