Le ville di lusso più belle della Puglia sono 47 | ecco quanto valgono e come affittarle Video

La Puglia torna protagonista del turismo di lusso con le sue 47 ville più splendide, dal valore crescente e disponibili per affitti esclusivi. Attraverso l'iniziativa "Your Property First" di Emma Villas, questa regione si inserisce nuovamente tra le mete preferite, offrendo proprietà di prestigio e un investimento di alto livello. Scopri nel video tutto ciò che c’è da sapere!

La Puglia torna al centro della scena turistica nazionale con l'iniziativa "Your Property First", dell'azienda specializzata in affitti brevi "Emma Villas". E' stata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Le ville di lusso più belle della Puglia (sono 47): ecco quanto valgono e come affittarle. Video

