Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 maggio

Sabato 24 e domenica 25 maggio a Roma si registreranno numerose chiusure stradali a causa di cortei, eventi e la tradizionale parata del 2 Giugno. La viabilità subirà variazioni significative, con cambiamenti anche nell’area di San Pietro per la recita. È consigliabile pianificare anticipatamente gli spostamenti per evitare disagi durante questi giorni di fervente attività cittadina.

Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 maggio

Nel weekend del 17 e 18 maggio, Roma si prepara a un'intensa attività con eventi di grande richiamo. Il traffico cittadino subirà forti limitazioni a causa di importanti incontri sportivi, come Roma-Milan e le finali degli Internazionali BNL d’Italia, oltre alla messa di inizio pontificato.

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Processione a Roma il 17 maggio per Giubileo delle Confraternite: strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati

Il 17 maggio Roma ospiterà il Giubileo delle Confraternite, con due processioni che attraverseranno il centro.

