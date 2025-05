Le Scuole del Teatro Sociale chiudono l’anno scolastico esibendosi davanti al pubblico

Le scuole del Teatro Sociale di Como concludono l’anno scolastico con uno spettacolo davanti al pubblico. I saggi di fine anno sono un momento speciale per gli allievi, che salgono sul palco per condividere le proprie capacità acquisite. Si apre con la Scuola di Danza Classica, dando il via a una serata ricca di emozioni e talento.

A fine Stagione non possono mancare, come di consueto, i saggi di fine anno. Gli allievi delle Scuole del Teatro Sociale di Como si apprestano a salire sul palcoscenico per dimostrare tutto ciò che hanno appreso in questi mesi. Apre le danze, la Scuola di Danza Classica del Teatro Sociale. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Le Scuole del Teatro Sociale chiudono l’anno scolastico esibendosi davanti al pubblico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lecco si colora di rosa: tutto pronto per il Giro d'Italia, chiudono le scuole

Lecco si prepara a vivere un evento straordinario: il 29 maggio, la città si tingerà di rosa per il passaggio della 18ª tappa del 108° Giro d'Italia.

Sabato passa il Giro d’Italia. Le scuole chiudono in anticipo

Sabato, Ascoli si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: le scuole chiudono in anticipo per fare spazio a questa straordinaria manifestazione.

Quando chiudono le scuole per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio, il calendario regione per regione

In vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, è importante sapere quando le scuole che fungono da seggi elettorali chiuderanno.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Emozioni e creatività: i saggi delle scuole del Teatro Sociale di Como celebrano l’arte e l’umanità; Torna il festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti”, da quest’anno itinerante grazie all’Ambito sociale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta; IUC, Orchestra da Camera Canova/Pagano/Strata chiudono l’80esima stagione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Emozioni e creatività: i saggi delle scuole del Teatro Sociale di Como celebrano l’arte e l’umanità

Come scrive ciaocomo.it: Tra musica, danza, recitazione e impegno sociale, il Teatro Sociale di Como si prepara a un vero e proprio festival di emozioni, un momento di festa per allievi, famiglie e appassionati.

TEATRO “Con gli Occhi Aperti”: il festival delle scuole torna e diventa itinerante

Si legge su statoquotidiano.it: Dopo anni di attesa, torna in Capitanata il festival di teatro “Con gli Occhi Aperti”, giunto alla sua diciassettesima edizione ...