Le mafie cambiano volto | l’allarme di Mattarella nel ricordo di Falcone

Il Presidente Mattarella ha ricordato Falcone sottolineando come le mafie abbiano mutato volto nel tempo. Nonostante i colpi ricevuti, la lotta deve continuare, affrontando le nuove trasformazioni, i legami con l’economia e le zone d’ombra nate dall’indifferenza civile. Un monito a non abbassare la guardia, preservando l’impegno nella sfida contro la criminalità organizzata.

“La mafia ha subìto colpi pesantissimi, ma all’opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni, i nuovi legami con attività economiche e finanziarie, le zone grigie che si formano dove l’impegno civico cede il passo all’indifferenza”. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato il 33° anniversario della strage di Capaci, sottolineando come la lotta alle organizzazioni criminali debba adattarsi costantemente alle loro evoluzioni. Il ricordo delle vittime di Capaci e via D’Amelio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Le mafie cambiano volto: l’allarme di Mattarella nel ricordo di Falcone

