Le lenti a contatto che permettono di vedere al buio | “Così possiamo raggiungere la supervista”

Ricercatori cinesi hanno creato lenti a contatto in grado di rendere visibile la luce infrarossa, offrendo una "supervista" notturna. Grazie a nanoparticelle innovative, queste lenti permettono di vedere al buio, aprendo nuove possibilità in campo medico, militare e di sicurezza. Un passo avanti verso una visione potenziata e oltre i limiti umani.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Scienza e Tecnologia della Cina ha sviluppato un prototipo di lenti che attraverso speciali nanoparticelle rendono visibile all'occhio umano la luce infrarossa. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Le lenti a contatto che permettono di vedere al buio: “Così possiamo raggiungere la supervista”

