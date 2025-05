Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari | Conte conferma gli undici di Parma

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari, con Conte che conferma gli undici di Parma. Tante assenze per gli ospiti, mentre i partenopei schierano un 4-4-2 con Meret tra i pali e Lukaku in attacco. Il match promette battaglia, con le scelte tattiche già definite e alcune defezioni che potrebbero influenzare l’esito della sfida.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari. Conte conferma gli undici di Parma. Tante defezioni tra gli ospiti. Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. Cagliari (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto.

LIVE Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte su McTominay

Benvenuti alla diretta di Parma-Napoli su Spazionapoli.it. Seguite tutti gli aggiornamenti live: formazioni ufficiali, scelte di Conte su Mctominay e i momenti salienti della partita.

Napoli-Cagliari, svelate le formazioni ufficiali: Conte sorprende nell’ultimo match

Manca sempre meno all’ultima giornata di campionato tra Napoli e Cagliari, con l’attenzione alle formazioni ufficiali che sono state svelate.

Napoli Cagliari LIVE: su quali giocatori punta Conte, svelate le formazioni ufficiali

Napoli-Cagliari in diretta, una sfida decisiva per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Con il primo posto in palio, i tifosi attendono di scoprire le formazioni ufficiali e le scelte di Conte, mentre seguono con entusiasmo sintesi, moviola e cronaca del match.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari (Serie A)

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: le scelte di Conte in difesa

Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: le scelte di Conte e Nicola per la gara scudetto

