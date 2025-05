Le donne non hanno una data di scadenza le parole di Megan Fox mamma a 38 anni

Megan Fox, diventata mamma per la quarta volta a 38 anni, dimostra che le donne non hanno una data di scadenza. Dopo la rottura con Machine Gun Kelly, avvenuta durante la gravidanza e segnata da tradimenti, l'attrice affronta con determinazione la maternità da sola, riscrivendo le sue priorità e sfide personali. La sua storia è un potente messaggio di resilienza e indipendenza femminile.

Diventata mamma per la quarta volta lo scorso 27 marzo, Megan Fox sta crescendo la sua ultimogenita da sola, dopo la rottura della storia con il rapper Machine Gun Kelly, avvenuta durante la gravidanza in seguito alla scoperta di alcuni tradimenti da parte di lui. L’attrice, che ha cancellato ogni post dalla sua pagina Instagram, è tornata a parlare in pubblico, seppur solo via social, dopo molti mesi di silenzio (ad annunciare l’arrivo della bimba era stato infatti proprio il musicista, che in un primo momento sembrava non dover essere presente neppure in sala parto, per volontĂ di Fox), attraverso una storia, ora non piĂą visibile, in cui ha ricordato il potere delle donne e si è scagliata contro quanti continuano a parlare del famigerato “ orologio biologico “... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Le donne non hanno una data di scadenza” le parole di Megan Fox, mamma a 38 anni

