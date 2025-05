Lazio nelle mani di Christos L' intervista a Mandas | Sono in un grande club

Christos Mandas, talento greco protagonista alla Lazio, si svela in questa intervista. Dopo aver lasciato le onde della Grecia, ha dimostrato di essere molto più di un semplice team player. Educato, cordiale e tranquillo, il suo sguardo blue come il mare racchiude determinazione e sicurezza. Il destino nelle sue mani: un viaggio tra passione, talento e ambizione in un grande club.

Non c'è pazzia in quegli occhi blu come il mare. Christos Mandas si è lasciato alle spalle le onde che accarezzano la Grecia per diventare grande con la Lazio. Due stagioni in cui ha dimostrato di essere molto di più di un semplice dodicesimo: il destino è nelle sue mani. Educato, cordiale, tranquillo. Forse anche troppo per essere un portiere. Si scusa più volte per l'italiano non perfetto, ma riesce comunque a trasmetterci le sue emozioni. E anche qualche segreto. Iniziamo subito rispondendo a chi sostiene che lei sia troppo basso per essere un portiere di grande livello: ci dice la sua altezza reale? «Sono alto tra 187 e 188, però la cosa importante sono le braccia.

